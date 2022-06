Jaren Lewis bleibt beim Basketball-Bundesligisten Crailsheim

Jaren Lewis wird auch in der kommenden Saison der Basketball-Bundesliga für die Hakro Merlins Crailsheim spielen.

Jaren Lewis wird auch in der kommenden Saison der Basketball-Bundesliga für die Hakro Merlins Crailsheim spielen. Das gab der Club am Montag bekannt. Lewis, der ursprünglich einen Einjahresvertrag plus Option unterschrieben hatte, zählte in der zurückliegenden Hauptrunde zu den Leistungsträgern der Merlins und kam auf durchschnittlich 13,1 Punkte. "Er gibt uns viel Flexibilität und ist damit ein ganz wichtiger Faktor", sagte der Sportliche Leiter Ingo Enskat über den Forward.

(dpa)