Kriegsbombe: Kein Zugverkehr zwischen Lörrach und Steinen

Nach dem Fund einer mutmaßlichen Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist in Südbaden der Bahn- und Busverkehr zwischen Lörrach und Steinen vorübergehend eingestellt worden.

Nach Angaben der Polizei wurde die Bombe am Mittwochmorgen bei Bauarbeiten an der Bahnstrecke in Lörrach-Brombach gefunden. Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes prüfen nun den Fund. Danach soll entschieden werden, ob Evakuierungen nötig sind, sagte ein Polizeisprecher. Wieviele Menschen dann aus ihren Häusern müssten, konnte er zunächst nicht sagen.

(dpa)