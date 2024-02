Scholz über Rechtsextremismus: "Nicht gefallen lassen"

Für Rechtsextremismus gibt es aus Sicht von Bundeskanzler Olaf Scholz keine Rechtfertigung, auch wenn die eigene Lebenssituation vielleicht gerade angespannt ist.

"Wir akzeptieren diese Haltung in unserem Land nicht", sagte der SPD-Politiker am Dienstag in Emmendingen.

Die Demonstrationen gegen rechts finde er toll, aber auch im Privaten oder im Sportverein sollte man zeigen: "Wir sind mehr. Und wir werden uns das nicht gefallen lassen", sagte der Kanzler bei einem Bürgergespräch. "Wir sind alle gefordert", betonte Scholz. "Die Demokratie ist nichts, was wir im Fernsehen verfolgen, ob sie nun verteidigt wird."

(dpa)