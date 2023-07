Verletzter Günter reist mit ins Freiburger Trainingslager

Kapitän Christian Günter ist nach seiner Verletzung mit Fußball-Bundesligist SC Freiburg ins Trainingslager gereist.

Der 30-Jährige, der sich im ersten Vorbereitungsspiel gegen GC Zürich (6:1) am vergangenen Samstag den rechten Unterarm gebrochen hat und operiert wurde, trainiert in Schruns im Montafon individuell. Dies machen auch Neuzugang Junior Adamu (RB Salzburg), der Patellaspitzenbeschwerden hat, sowie Daniel-Kofi Kyereh nach seinem Kreuzbandriss im Februar.

Neben den Nationalspielern, die am Dienstag wieder zum SC Freiburg zurückkehrten, reisen auch die U21-Nationalspieler mit ins Trainingslager der Breisgauer. Der Sport-Club bereitet sich bereits zum 17. Mal in Serie in Schruns auf die kommende Saison vor. Es fehlt nur Noah Weißhaupt, der in der Sommerpause ein geplatztes Trommelfell operieren lassen musste und deshalb länger Urlaub hat. Er wird am Montag im Trainingslager erwartet.

Voll im Training sind die Freiburger Nationalspieler, die wegen der Länderspiele verspätet ins Training eingestiegen sind: Matthias Ginter, Ritsu Doan, Roland Sallai, Michael Gregoritsch und Philipp Lienhart. Im einzigen Testspiel während des Trainingslagers trifft der Sport-Club am Samstag (14.00 Uhr) in Zams (Tirol) auf Bundesligakonkurrent VfL Wolfsburg. Geplant ist eine Spielzeit von dreimal 45 Minuten.

(dpa)