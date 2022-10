81-Jähriger stirbt nach Wohnungsbrand

Die Ursache eines Wohnungsbrandes in Karlsruhe, nach dem ein 81-Jähriger starb, ist weiter unklar.

"Wir ermitteln in alle Richtungen", sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Hinweise auf eine vorsätzliche Tat gebe es bislang nicht. Ein Brandsachverständiger wurde hinzugezogen. Bei dem Feuer am Montagabend hatte ein 81-Jähriger in der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses schwere Verbrennungen erlitten. Er starb im Krankenhaus.

(dpa)