82-jährige Radfahrerin stirbt nach Unfall mit Roller

Eine 82-jährige Radfahrerin ist nach einem Unfall mit einem Motorroller in Karlsruhe ihren schweren Verletzungen erlegen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, starb die Frau am Samstag in einem Krankenhaus. Zum Unfallhergang gibt es den Angaben nach unterschiedliche, widersprüchliche Aussagen.

Feststeht demzufolge, dass sich der 55 Jahre alte Rollerfahrer nach dem Vorfall am Freitag von der Unfallstelle entfernt hatte, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Noch während der Fahndung meldete sich der Mann telefonisch bei der Polizei. Er werde unter anderem wegen Verkehrsunfallflucht angezeigt, hieß es. Um den weiteren Verlauf zu klären, sucht die Polizei Zeugen.

(dpa)