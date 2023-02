Arbeitsunfall: Mann stirbt nach Sturz aus 22 Metern Höhe

Ein 52-Jähriger Arbeiter ist in Karlsruhe bei einem Sturz aus rund 22 Metern Höhe ums Leben gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Montagvormittag mit der Demontage eines Gerüstteils an einem Rohbau beschäftigt, als er aus bisher ungeklärter Ursache abstürzte. Laut Polizei starb er noch am Unglücksort.

