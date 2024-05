Defekt an Gondoletta im Karlsruher Zoo: Kind in Klinik

Nach einem technischen Defekt an der Gondoletta im Karlsruher Zoo sind am Samstag mehrere Menschen an Land gerettet worden.

Ein Kind wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte. Weitere Verletzte gab es demnach nicht.

Die Gondoletta ist eine Anlage, bei der die Boote an einem Stahlseil gezogen werden. Bei einer 20- beziehungsweise 40-minütigen Rundfahrt über den Stadtgartensee und den Schwanensee schippern die Besucher vorbei an den verschiedenen Tiergehegen. Das Stahlseil war unter Wasser aus einer Führungsrolle gesprungen, wie der Zoo auf seiner Facebookseite schrieb.

Mitarbeiter des Gartenbauamtes konnten den technischen Defekt an der Bootsanlage zunächst nicht beheben, wie es hieß. Daher brachten sie die Besucher mit zwei Booten an Land. Weil sich ein Kind in einem der Rettungsboote verschluckte, wurde es an die Rettungskräfte übergeben. Die Feuerwehr unterstützte die Maßnahmen zudem mit einem weiteren Boot. Der Zoo schrieb am Samstag weiter: "Der Defekt an der Gondoletta konnte mittlerweile behoben werden, sie ist morgen wieder regulär in Betrieb."

(dpa)