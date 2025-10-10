Frau sollte Gold an falsche Polizisten übergeben – Festnahme

Die Polizei hat in Karlsruhe zwei Verdächtige festgenommen, die in einen Betrugsfall um falsche Polizisten verwickelt sind. Die 35-Jährige und der 33-Jährige sitzen in Haft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Unbekannte Dritte sollen über einen Messenger-Dienst Kontakt mit einer 49-Jährigen aufgenommen haben. Sie gaben sich als Polizisten aus und behaupteten, dass die Konto-Daten der Geschädigten einem Betrüger-Netzwerk zuzuordnen seien.

Um einen angeblichen Haftbefehl gegen sie zu vermeiden, sollte die Frau mehrere Kautionsbeträge in insgesamt sechsstelliger Höhe überweisen. Dem kam die 49-Jährige zunächst nach. Doch wegen weiterer Zahlungsaufforderungen verständigte sie schließlich die echte Polizei.

Am Donnerstag sollte es zu einer Übergabe in Form von Goldbarren an die Tatverdächtigen kommen. Dann schlug die Polizei zu und nahm die beiden Männer fest.