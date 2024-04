Frau von Gaskartusche getötet: Polizei sucht mögliche Täter

Nachdem eine 75-Jährige in Karlsruhe durch eine herabfallende Gaskartusche tödlich verletzt worden ist, sucht die Polizei nach möglichen Tätern.

Seit dem Vorfall am Samstag gebe es noch keine konkreten Tatverdächtigen, teilte ein Polizeisprecher am Montag mit. Auch eine Beschreibung der Verdächtigen oder potenziellen Zeugen lag ihm zufolge zunächst nicht vor. Zeugen hätten auf mehrere Kinder oder Jugendliche hingewiesen, die sich in verdächtiger Weise in dem Hochhaus aufgehalten haben sollen. Nach einer ersten Anwohnerbefragung am Abend des Vorfalls sollen nun weitere folgen, so der Polizeisprecher weiter.

Die Seniorin erlag am Samstagabend noch vor Ort ihren Verletzungen. Die Gaskartusche soll vermutlich aus dem oberen Stockwerk des Hochhauses heruntergefallen sein, als die Frau gerade vorbeiging.

(dpa)