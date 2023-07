Frau will ihren Mann mit Messer töten

Eine Frau aus Bruchsal (Kreis Karlsruhe) soll versucht haben, ihren Ehemann mit einem Messer zu töten.

Die 34-Jährige war nach ersten Ermittlungserkenntnissen am Donnerstag alkoholisiert und soll in der gemeinsamen Wohnung mit einem Küchenmesser auf ihren 36-jährigen Mann eingestochen haben. Dabei soll sie tödliche Verletzungen zumindest billigend in Kauf genommen haben, wie die Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mitteilten.

Der Mann konnte die Frau trotz seiner schweren Verletzungen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Polizei führte die mutmaßliche Täterin ab. Der 36-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Er erlitt mindestens eine Stichverletzung im Thorax-Bereich. Lebensgefahr bestand nach letztem Kenntnisstand der Behörden nicht mehr.

(dpa)