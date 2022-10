Hund verletzt Achtjährige schwer

Ein Hund hat in Karlsruhe eine Achtjährige gebissen und sie dabei schwer verletzt.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, soll der Hund vor einem Einkaufsmarkt angeleint gewesen sein. Nachdem der Hundehalter die Leine gelöst hatte, sei der Hund am Samstagnachmittag auf das Mädchen zugesprungen und habe die Achtjährige gebissen. Der Hundehalter sprach offenbar noch mit dem Mädchen. Als die Rettungskräfte eintrafen, war er jedoch nicht mehr vor Ort. Das Mädchen wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

(dpa)