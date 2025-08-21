Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Karlsruhe: Klimaschützer sollen Luft aus Reifen gelassen haben

Karlsruhe

Klimaschützer sollen Luft aus Reifen gelassen haben

Aus mehreren Autoreifen in Karlsruhe wird die Luft herausgelassen. Die Unbekannten hinterlassen Bekennerschreiben.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei ermittelt nach dem Vorfall. (Symbolbild)
    Die Polizei ermittelt nach dem Vorfall. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

    Klimaschützer sollen in Karlsruhe die Luft aus mehreren Autoreifen herausgelassen haben. Insgesamt waren einzelne Reifen von 45 geparkten Autos betroffen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Ordnungswidrigkeiten, wie ein Sprecher sagte.

    Im Verlauf des Tages hatte sich die Klimaschutzorganisation «Widerstands-Kollektiv» zu der Aktion in einer Mitteilung bekannt. Man habe gezielt SUV-Fahrzeuge ins Visier genommen und jeweils ein Bekenner-Schreiben hinterlassen. Dies bestätigte auch der Polizeisprecher. Die Autoreifen seien nicht nachhaltig beschädigt worden.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden