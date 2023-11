Männer nach vier Straftaten in einer Nacht festgenommen

Polizeibeamte haben in Karlsruhe zwei junge Männer festgenommen, die an einem Abend für gleich vier Raubstraftaten und Körperverletzungen verantwortlich gewesen sein sollen.

Wie die Beamten am Abend mitteilten, seien die beiden 21 und 23 Jahre alten Männer in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zunächst in einer Gaststätte mit einem anderen Mann in Streit geraten. Der 23-Jährige soll dem Opfer dabei Reizgas in die Augen gesprüht haben. Danach sollen die beiden zwei weitere Männer auf der Straße mit dem Reizgas attackiert haben.

Später in der Nacht sollen die beiden dann zwei andere junge Männer auf der Straße überfallen und dabei einen Geldbeutel erbeuten haben. Schließlich sollen die beiden gegen 3.30 Uhr in eine Wohnung eingedrungen sein und dort einen 20-Jährigen mit einer Zange geschlagen haben. In der Wohnung hätten die beiden außerdem Bargeld und weitere Wertgegenstände erbeutet, hieß es.

Kurz darauf konnte die Polizei die beiden dann in der Nähe vorläufig festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft sollen sie im Laufe des Samstags einem Haftrichter vorgeführt werden.

(dpa)