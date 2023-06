Motorradfahrer flieht und versucht Beamten zu treten

Ein Motorradfahrer ist mit geschätzten 100 Stundenkilometern vor der Polizei in Karlsruhe geflohen - und hat am Ende versucht, einen Beamten zu treten.

Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, sah eine Motorradstreife den 24-Jährigen am Dienstag mit hohem Tempo rechts überholen. Bei der anschließenden Fluchtfahrt fuhr der 24-Jährige unter anderem über mehrere rote Ampeln. Zudem erfasste er beim Einbiegen in eine Straße beinahe eine Fußgängerin.

In der Straße blieb der 24-Jährige abrupt stehen und versuchte dann den Polizisten mit einem Tritt zu erwischen, wie es weiter hieß. Als dadurch beide zu Boden fielen, verletzte sich der Beamte leicht. Anschließend wurde der Mann vorläufig festgenommen. Weil ein Drogentest den Einfluss von Marihuana nachwies, wurde ihm Blut entnommen. Der 24-Jährige muss sich unter anderem wegen des Verdachts auf ein Kraftfahrzeugrennen und der Gefährdung des Straßenverkehrs unter Drogeneinfluss verantworten.

(dpa)