Nach Notfall auf Tribüne: "Fan ist stabilisiert"

Der Karlsruher SC hat nach einem medizinischen Notfall beim Heimspiel gegen den 1.

FC Magdeburg (2:3) Entwarnung gegeben. "Der Fan ist stabilisiert", teilte der Fußball-Zweitligist am Montag mit. Bei der Partie am Sonntag war es nach Clubangaben nach rund 70 Minuten zu einem medizinischen Notfall auf der Südtribüne gekommen. Ein KSC-Fan sei notärztlich versorgt worden, heißt es in der Mitteilung. Die Fanlager beider Teams hatten rücksichtsvoll reagiert und ihren Support daraufhin weitgehend eingestellt.

(dpa)