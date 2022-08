Steinmeier kommt zu internationalem Christentreffen

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommt zur Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) in Karlsruhe.

Er werde bei der Eröffnung am kommenden Mittwoch eine Ansprache halten, teilte das Bundespräsidialamt am Donnerstag mit. Bis zum 8. September werden mehr als 4000 Vertreter christlicher Kirchen aus aller Welt erwartet. Die Vollversammlung ist das höchste Entscheidungsgremium des ÖRK und tritt in der Regel alle acht Jahre zusammen. Der ÖRK versteht sich als Gemeinschaft von rund 350 Kirchen, die weltweit mehr als 580 Millionen Menschen vertreten. Die katholische Kirche ist kein ÖRK-Mitglied, sie nimmt als Gast teil.

(dpa)