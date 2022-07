Karlsruhe

07:59 Uhr

Zwei Verletzte bei Brand: Gasgrill wohl Ursache

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Karlsruhe sind am Samstagabend zwei Bewohner verletzt worden.

Nach bisherigem Kenntnisstand wich Gas aus einem Grill auf einem Balkon im zweiten Obergeschoss aus. Schlagartig habe sich das Gas wohl entzündet und zwei Balkone in Brand gesetzt, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurden ein 51-Jähriger und ein 16-Jähriger verletzt. Sie wurden von Rettungskräften noch vor Ort medizinisch versorgt und kamen zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Pressemitteilung der Polizei (dpa)

