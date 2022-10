Neuer Autotunnel in Karlsruher City wird eröffnet

Er ist das letzte Puzzleteil der Kombilösung: der Autotunnel, der aus der viel befahrenen Karlsruher Kriegsstraße einen Boulevard machen soll. Nun wird er eröffnet. Wenn nicht wieder was dazwischen kommt.

Mit reichlicher Verspätung wird an diesem Mittwoch (10.00 Uhr) in Karlsruhe ein neuer Autotunnel durch die Innenstadt eröffnet. Der Karoline-Luise-Tunnel ist der letzte Baustein des Nahverkehrsprojektes Kombilösung. Der Verkehr der viel befahrenen Kriegsstraße wird dabei teils in den Tunnel verlegt, oberirdisch fährt die Straßenbahn. Die Autoschneise, die bislang die Stadt in zwei Hälften teilte, wird zum Boulevard.

Die Eröffnung des Tunnels war wiederholt verschoben worden. Als es Ende Mai endlich so weit schien, dass die 1,6 Kilometer lange Röhre für den Autoverkehr freigegeben wird, machten umherfliegende Rotorteile eines Lüfters dem ohnehin schon verzögerten Start einen Strich durch die Rechnung. Herzstück des Stadtumbaus ist eine U-Bahn unter der Fußgängerzone. Sie ist seit Dezember in Betrieb.

(dpa)