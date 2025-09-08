Icon Menü
Katastrophe in Rewe-Markt: Suche nach Ursache für Dacheinsturz im Supermarkt

Katastrophe in Rewe-Markt

Suche nach Ursache für Dacheinsturz im Supermarkt

In Lauchringen kracht das Dach eines frisch renovierten Supermarkts ein. Die Bilanz: Drei Frauen verletzt, Millionenschaden – und viele offene Fragen.
Von dpa
    •
    •
    •
    Vom Korb einer Drehleiter heraus kontrolliert ein Feuerwehrmann den eingestürzten Dachbereich.
    Vom Korb einer Drehleiter heraus kontrolliert ein Feuerwehrmann den eingestürzten Dachbereich. Foto: Freiwillige Feuerwehr Lauchringen/dpa

    Nach dem Einsturz des Dachs eines Supermarkts im Süden von Baden-Württemberg hat die Suche nach den Ursachen des Unglücks begonnen. Drei Frauen wurden am Samstag verletzt, eine davon schwer, wie die Polizei mitteilte. Bei den verletzten Frauen handelte es sich um Kundinnen des Marktes. Die Opfer seien 20, 52 und 57 Jahre alt. Das Unglück geschah im Kassenbereich des Marktes. In dem Geschäft waren nach Angaben der Polizei 26 Menschen.

    Supermarkt wurde erst kürzlich renoviert

    Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr war der Rewe-Markt in den vergangenen Wochen renoviert und Mitte August wiedereröffnet worden. Welche Bauarbeiten dabei genau durchgeführt wurden und ob auch an dem Dach gearbeitet wurde, blieb zunächst unklar.

    Vermutlich wird von den Ermittlern nun ein Sachverständiger eingesetzt, der den Grund für den Einsturz herausfinden soll. Die Polizei beschlagnahmte das Gebäude und sperrte es weiträumig ab. Strom, Wasser und Gas wurden abgedreht. Die Feuerwehr geht bei einer ersten Schätzung von einem Millionenschaden allein am Gebäude aus.

    Die Rewe Group sprach den Verletzten und allen Menschen, die sich zum Zeitpunkt des Unglücks im Markt befanden, ihre Anteilnahme aus. Weitere Informationen würden folgen, sobald belastbare Erkenntnisse vorlägen.

    Die tonnenschwere Dachkonstruktion hängt über den Kassen.
    Die tonnenschwere Dachkonstruktion hängt über den Kassen. Foto: Freiwillige Feuerwehr Lauchringen/dpa
    Die Luftaufnahme der Feuerwehr zeigt das Ausmaß des Einsturzes.
    Die Luftaufnahme der Feuerwehr zeigt das Ausmaß des Einsturzes. Foto: Freiwillige Feuerwehr Lauchringen/dpa
    Der Supermarkt wird abgesperrt.
    Der Supermarkt wird abgesperrt. Foto: Stein/dpa
