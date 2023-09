THW bereitet Hilfe für Überschwemmungsgebiet in Libyen vor

Das Technische Hilfswerk (THW) bereitet die Lieferung von Hilfsgütern in das Überschwemmungsgebiet in Libyen vor.

Da man ständig Güter für solche Anfragen lagere, könne man nun kurzfristig Zelte mit Beleuchtung, Feldbetten, Decken, Isomatten sowie Stromgeneratoren zur Verfügung stellen, sagte THW-Präsidentin Sabine Lackner am Mittwoch. Libyen hatte demnach in der Nacht auf Mittwoch ein entsprechendes internationales Hilfeersuchen gestellt.

Konkret sollen 100 Zelte mit Beleuchtung, 1000 Feldbetten, 1000 Decken, 1000 Isomatten und 80 Stromgeneratoren geliefert werden. Das Material werde derzeit in THW-Logistikzentren in Bayern und Baden-Württemberg zusammengestellt.

Wann genau die Hilfsgüter ins Katastrophengebiet geflogen werden, stand einer THW-Sprecherin zufolge zunächst noch nicht fest. Demnach geht es vorerst nur um die Lieferung von Hilfsgütern, es fliegen also nicht etwa Rettungsteams mit nach Libyen. Das könne sich aber noch anders entwickeln, sagte die Sprecherin.

Der Sturm "Daniel", der zuvor auch in Griechenland gewütet hatte, hat das nordafrikanische Libyen am Sonntag erfasst. Nach Angaben eines Sprechers des Innenministeriums einer der beiden Regierungen in dem Bürgerkriegsland gab es Tausende Tote.

(dpa)