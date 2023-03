Hohe Anzahl von Beschäftigten in Kitas im Südwesten

Mit knapp 120.000 Beschäftigten haben zum 1.

März 2022 so viele Menschen wie noch nie in den Kindertageseinrichtungen in Baden-Württemberg gearbeitet. Das pädagogische Personal in den Kitas sei damit seit 2012 um 70 Prozent gestiegen, teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag mit. Etwa 103.500 Menschen waren demnach als Pädagoginnen und Pädagogen tätig. Die übrigen Angestellten arbeiteten in den Bereichen Verwaltung und Einrichtungsleitung sowie Hauswirtschaft und Technik.

Der Anteil an männlichen Pädagogen war laut Statistischem Landesamt im letzten Jahr mit knapp 7 Prozent zwar noch recht gering. Allerdings werde das Berufsfeld für Männer allmählich attraktiver. Im Vergleich zum Jahr 2012 habe sich der Anteil der männlichen Beschäftigten fast verdoppelt. Knapp 6700 Männer waren demnach im März 2022 in den Kindertageseinrichtungen des Landes pädagogisch tätig. Dabei arbeiteten im Stadtkreis Freiburg mit etwa 16 Prozent landesweit die meisten Männer als Pädagogen in Kitas. Der Anteil war dahingehend in städtischen Kitas allerdings weitaus höher als in ländlicheren Kreisen.

Der Anteil der Erzieherinnen und Erzieher machte im März 2022 weiterhin den Großteil des pädagogischen Personals in den Kitas aus, nahm im Vergleich zu 2012 aber um etwa 10 Prozent ab, so das Statistische Landesamt. Bei den Beschäftigten mit Hochschulabschluss und dem Anteil an Auszubildenden war hingegen ein deutlicher Anstieg erkennbar. Zudem würde sich die Personalstruktur in den Kitas auf dem Land und in der Stadt teils deutlich unterscheiden. In Städten wie Freiburg oder Heidelberg arbeiteten mehr Menschen mit Hochschulabschluss als in ländlicheren Kreisen wie Tuttlingen oder dem Zollalbkreis.

(dpa)