Badische Landessynode will bei Gebäuden Geld und CO2 sparen

Die Landessynode der evangelischen Kirche in Baden hat einen Weg beschlossen, um den Gebäudebestand auf 30 bis 45 Prozent abzusenken.

Die Landessynode der evangelischen Kirche in Baden hat einen Weg beschlossen, um den Gebäudebestand auf 30 bis 45 Prozent abzusenken. Mit Hilfe einer sogenannten Gebäudeampel sollen die Kirchenbezirke fortan planen, hieß es in einer Mitteilung vom Samstag. Rot markierte Gebäude könnten nicht mehr zentral mitfinanziert werden. "Gelbe" Gebäude würden in der Bewertung zunächst zurückgestellt. "Grüne" hätten eine Perspektive, weiterhin nachhaltig finanziert zu werden. Nach früheren Angaben verfügt die Landeskirche in Baden über rund 2200 Liegenschaften.

Das Kirchenparlament beschloss auf seiner am Samstag zu Ende gegangenen Frühjahrstagung ferner die Gründung einer kircheneigenen Immobilienplattform für Liegenschaften, die in den kommenden Jahren "abgegeben, umgenutzt oder erweitert genutzt" werden sollen. Das betreffe gut die Hälfte aller kirchlichen Immobilien. "Liegenschaften, die nach Abschluss der Gebäudeplanung in den Kirchenbezirken aus der kirchlichen Nutzung fallen, werden dadurch als kirchliche Vermögenswerte erhalten, statt sie an private Investoren oder die Kommunen zu verkaufen", hieß es dazu.

Ferner will die Landeskirche beim Gebäudebestand nun bis 2040 - und damit zehn Jahre eher als geplant - klimaneutral sein. Die direkten CO2-Emissionen sollen demnach um 90 bis 95 Prozent reduziert werden. Der Rest könne durch nachhaltige Kompensationsprojekte ausgeglichen werden. Die Synode hält einen möglichst schnellen Ausbau von Photovoltaik auf allen Dächern der Landeskirche für nötig.

Die 13. Landessynode hatte seit Dienstag getagt - zunächst in Präsenz in Bad Herrenalb (Kreis Calw), am Freitag und Samstag dann digital.

© dpa-infocom, dpa:220430-99-106972/2 (dpa)