Viele Menschen lassen sich am Stuttgarter Fernsehturm taufen

Mehr als drei Dutzend Menschen haben sich am Samstag auf und am Stuttgarter Fernsehturm taufen lassen.

Bis zum Mittag habe es bereits einige Taufen gegeben, sagte Pfarrer Friedrich Alexander July vom Evangelischen Kirchenkreis in Stuttgart. Die erste Taufe auf der Eventebene des Fernsehturms in 144 Metern Höhe habe Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl übernommen. Den gesamten Samstag über waren 45 Taufen geplant - zum Teil auch in einem Wasserbecken am Fuß des Fernsehturms.

Getauft wurden July zufolge hauptsächlich Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren, aber auch Erwachsene und Babys. Der Fernsehturm verbinde symbolisch Himmel und Erde - etwas, dass auch bei der Taufe zum Tragen komme, sagte er. "Zudem ist er das Wahrzeichen Stuttgarts. Jeder, der an ihm vorbeifährt, wird sich an seine Taufe erinnern."

In ganz Stuttgart sollte es am Wochenende etwa 100 Taufen geben. Die Tauffeste sind Teil der Aktion "Viele Gründe, ein Segen. Deine Taufe" der Evangelischen Kirche in Deutschland, an der sich bundesweit etwa 1000 Gemeinden beteiligen. Auch im badischen Landesteil waren zahlreiche Aktionen geplant.

In den großen christlichen Kirchen gilt die Taufe als ein wichtiges Sakrament, mit dem die Täuflinge in die Gemeinschaft der Gläubigen aufgenommen werden. Symbolisch wird dafür Wasser verwendet - entweder mit ein paar Tropfen auf dem Kopf oder auch durch das gesamte Unter- und Auftauchen. Der 24. Juni ist ein beliebter Tag für Taufen, da er dem Andenken an Johannes dem Täufer gewidmet ist.

