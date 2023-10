Nach Messerattacke: Verdächtiger festgenommen

Ein Tatverdächtiger ist nach einer Messerattacke, bei der ein 34-Jähriger im Kreis Esslingen schwer verletzt worden ist, festgenommen worden.

Noch am Montag sollte ein Haftrichter entscheiden, ob der 45-Jährige in Untersuchungshaft kommt, wie die Staatsanwaltschaft gemeinsam mit der Polizei mitteilte. Dem Vietnamesen wird versuchte Tötung vorgeworfen.

Die beiden Männer hatten am Sonntag vor einem Imbiss in Kirchheim unter Teck gestritten, wie es weiter hieß. Dabei soll der Verdächtige mit einem Messer mehrmals auf seinen Kontrahenten eingestochen haben. Noch am Tatort wurde der 45-Jährige festgenommen. Der 34-Jährige kam unter Lebensgefahr in ein Krankenhaus. Nach einer Operation war sein Gesundheitszustand am Montag stabil.

