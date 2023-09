Stuttgarter OB: Letzte Generation erweist Klima Bärendienst

Die Art des Protests von Klimaaktivisten der Letzten Generation findet Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper "destruktiv und rücksichtslos".

"Sie erweist dem Klimaschutz einen Bärendienst und stellt eine Gefährdung dar - der Klimaaktivisten und von unbeteiligten Dritten", sagte der CDU-Politiker der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" (Samstag/online).

Dass ein Vertreter der Gruppierung nach eigener Aussage wegen einer Flug-Fernreise trotz Ladung nicht vor dem Amtsgericht Bad Cannstatt erschienen ist, zeigt aus Noppers Sicht nicht nur die Missachtung gegenüber dem Rechtsstaat, sondern auch gegenüber dem Klimaschutz. "Das ist nicht letzte Generation, sondern die letzte und höchste Stufe der Scheinheiligkeit." Die Landeshauptstadt hat vor einigen Wochen bis zum Jahresende Straßenblockaden im Zusammenhang mit Klimaprotesten auf wichtigen Straßen im Stadtgebiet untersagt.

Nopper sagte, er finde es sogar "besonders unangebracht, dass diese Art des Protests gerade in Stuttgart kundgetan wird". Denn es gebe nur ganz wenige Städte in Deutschland, die so aktiv im Klimaschutz seien. "Wir haben 2019 einen Klimaschutzplan mit 200 Millionen Euro aufgestellt - das war damals fast einzigartig in der Republik. Wir haben 2023 einen von vielen Klimaaktivisten geforderten Klima-Bürgerrat aus sogenannten Zufallsbürgern gegründet", zählte er auf. "Im Juli 2022 haben wir ein neues Klimaschutzziel verabschiedet: Wir wollen jetzt 2035 klimaneutral sein statt wie bisher 2050."

(dpa)