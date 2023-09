Polizistin schüttet Öl auf Mensch bei Demo

Einer Polizeibeamtin drohen eventuell Konsequenzen, nachdem sie bei einem Klimaprotest in Mannheim Öl auf einen Menschen geschüttet hat.

Inwieweit die Tat strafrechtliche und disziplinarrechtliche Konsequenzen nach sich zieht, prüfe das Präsidium, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Ein in den sozialen Netzwerken veröffentlichtes Video zeigt laut der Ermittler die Beamtin, wie sie am Samstag zuerst Öl über die angeklebten Hände eines Demonstranten oder einer Demonstrantin gießt. Anschließend soll sie offenbar auch Öl über den Hinterkopf des Menschen gegossen haben.

(dpa)