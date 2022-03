Blitz schlägt in Baum: Polizei rätselt und reimt

Ein Blitzeinschlag in einen Baum gibt der Polizei in Koblenz Rätsel auf.

Mit einer gereimten Mitteilung wandten die Beamten sich am Sonntag an die Öffentlichkeit: "In Kesselheim, da stand ein Baum. Man glaubt es kaum. In den schlug ein Blitz! (das ist jetzt kein Witz) Und fällt diesen. Er fiel auf die Wiesen, wo er noch glühte, die Feuerwehr sprühte!", heißt es. Und weiter: "Doch eine Frage, die Antwort ist schwer! Wo kam bei dem Wetter der Blitz denn nun her? Kein Wölkchen trübte des Himmels Blau, vielleicht weiß es aber ein Leser genau? Dann sende er einen Boten vorbei oder rufe ganz schnell die Polizei! Unter bekannter Nummer (bei jedem Kummer)."

