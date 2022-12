Tödlicher Verkehrsunfall bei Lahr: Autofahrerin stirbt

Eine 37 Jahre alte Autofahrerin ist bei einer Kollision ihres Wagens mit einem Lkw bei Lahr (Ortenaukreis) ums Leben gekommen.

Die Frau sei am Mittwochabend von der Autobahn 5 auf einen Zubringer abgefahren und dort mit dem Auto in einen Lkw gestoßen, wie ein Sprecher in der Nacht zum Donnerstag sagte. Sie wurde in dem Wagen eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Zum genauen Unfallhergang werde noch ermittelt, so der Sprecher.

(dpa)