Kornwestheim und Filderstadt wählen neuen Oberbürgermeister

Zumindest auf dem Papier scheinen die nächsten beiden OB-Wahlen in Kornwestheim und Filderstadt eine klare Sache zu sein. Aber es gibt Herausforderer, die es ebenfalls wissen wollen.

Erneut müssen die Menschen in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) am Sonntag über einen neuen Oberbürgermeister bestimmen. Nachdem bei der Wahl vor zwei Wochen keiner der Kandidaten über die Schwelle von 50 Prozent der abgegebenen Stimmen gekommen war, geht es erneut an die Wahlurnen. Allerdings war das Ergebnis bei der Abstimmung überaus deutlich. Eine zweite OB-Wahl gibt es in Baden-Württemberg am Sonntag zudem in Filderstadt (Kreis Esslingen).

Klarer Gewinner des ersten Wahlgangs in Kornwestheim wurde CDU-Politiker Nico Lauxmann mit 45,19 Prozent der Wählerstimmen. Lauxmann ist derzeit Bürgermeister von Schwieberdingen (Kreis Ludwigsburg). Kadir Koyutürk landete mit 23,93 Prozent auf dem zweiten Platz. Der Leiter der Kornwestheimer Stabstelle für Soziales und Teilhabe lässt seine Grünen-Mitgliedschaft für die Wahl ruhen.

Bislang ist die parteilose Ursula Keck Oberbürgermeisterin der Stadt. Keck tritt nach 16 Jahren im Amt nicht mehr an. Sie war im Jahr 2007 erstmals gewählt und 2015 bestätigt worden. Ihren Rückzug begründete sie mit dem mangelnden Rückhalt der Fraktionen.

Auch in Filderstadt ist am Sonntag Wahltag: Oberbürgermeister Christoph Traub ( CDU) strebt eine zweite Amtszeit an. Zwei weitere Kandidaten treten ebenfalls an: Der Hausverwalter Guido Schmucker aus Leinfelden-Echterdingen und der ebenfalls parteilose Polizeihauptkommissar Stephan Raff, der in Bonlanden lebt.

In Baden-Württemberg ist zum Oberbürgermeister gewählt, wer im ersten Wahlgang mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten hat. Setzt sich keine Kandidatin oder kein Kandidat durch, findet eine Neuwahl statt. Hier reicht die relative Mehrheit. Bei der Neuwahl können auch Kandidaten antreten, die im ersten Wahlgang nicht zur Wahl standen.

(dpa)