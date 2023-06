Noch drei Kandidaten für OB-Wahl in Mannheim

Für die Mannheimer Rathausspitze gibt es jetzt noch drei Bewerber.

Wie die Stadt am Donnerstag nach der Sitzung des Gemeindewahlausschusses mitteilte, treten zur Neuwahl am 9. Juli an: Christian Specht ( CDU), Thorsten Riehle ( SPD) und Uğur Çakir (parteilos). Bei der Neuwahl reicht die relative Mehrheit - es gewinnt also der Kandidat mit den meisten Stimmen.

Die Wahl dürfte zum Zweikampf werden: Bei der ersten Runde hatte der CDU-Politiker Specht klar gewonnen. Er kam auf 45,6 Prozent der Wählerstimmen, verfehlte damit aber knapp die absolute Mehrheit. Auf dem zweiten Platz landete der Fraktionschef der SPD im Gemeinderat, Thorsten Riehle (30,2 Prozent).

Der Drittplatzierte bei der Wahl am 18. Juni, Raymond Fojkar von den Grünen (13,8 Prozent), hatte am Mittwoch seine Kandidatur zurückgezogen. Er habe das aus Respekt gegenüber den beiden aussichtsreicheren Kandidaten beschlossen, erläuterte Benedikt Eckert, Kreisgeschäftsführer der Grünen.

Seine Partei äußerte sich zunächst nicht zu einer möglichen Empfehlung für die Neuwahl. "Wir beraten jetzt und dann entscheiden wir", sagte Eckert der dpa am Mittwochabend. Zuvor hatte sich auch die Viertplatzierte Isabell Belser von der Linken (4,9 Prozent) aus dem Rennen zurückgezogen.

Insgesamt hatten sich acht Männer und Frauen bei der ersten Wahl beworben. Nach 16 Jahren im Mannheimer Rathaus stellt sich Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) nicht mehr zur Wiederwahl.

