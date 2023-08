Specht zum bestellten Oberbürgermeister von Mannheim gewählt

Zwei Wochen nach seinem 57.

Geburtstag hat der Mannheimer Gemeinderat den CDU-Politiker Christian Specht zum sogenannten bestellten Oberbürgermeister gewählt. Dieser Zwischenschritt am Donnerstag war nötig, weil gegen Spechts Wahl zum Oberbürgermeister der zweitgrößten Stadt Baden-Württembergs Einsprüche erhoben worden waren. Das Regierungspräsidium Karlsruhe habe diese zwar zurückgewiesen, dagegen könne aber geklagt werden, teilte ein Sprecher der Stadt mit. Daher habe die Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl nicht unmittelbar Bestand.

Spechts Sieg am 9. Juli war ein Paukenschlag gewesen, weil die SPD nach mehr als 50 Jahren die Macht an der Mannheimer Rathausspitze abgeben musste. Als bestellter Oberbürgermeister tritt Specht der Mitteilung zufolge in vollem Umfang in die Rechtsstellung des Bürgermeisters ein und ist Leiter der Gemeindeverwaltung, Vorsitzender des Gemeinderates und vertritt die Gemeinde. Er habe allerdings kein Stimmrecht.

(dpa)