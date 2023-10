Israelische Flagge in Stuttgart abgerissen

Erneut haben Unbekannte in Stuttgart eine israelische Fahne heruntergerissen und beschädigt.

Polizeiangaben zufolge hing sie an einem Fahnenmast in der Heilbronner Straße. Die Täter rissen sie in der Nacht zu Dienstag ab und warfen sie in ein Gebüsch.

In den vergangenen Tagen und damit inmitten des seit mehr als einer Woche andauernden Kriegs zwischen Israel und der islamistischen Hamas war es in Stuttgart und anderen Städten Baden-Württembergs bereits zu ähnlichen Fällen gekommen. Die Täter hatten Israel-Flaggen abgerissen, angezündet oder mit Eiern beworfen.

(dpa)