Über 1000 Menschen bei Palästina-Demo in Stuttgart

Zwischen 1200 und 1300 Teilnehmer sind in Stuttgart bei einer "Demonstration gegen den Krieg in Gaza" auf die Straße gegangen.

Nach Angaben der Polizei gab es bei der Veranstaltung am Samstagnachmittag keine besonderen Vorkommnisse. Man habe nur eine kleine Gruppe davon abgehalten, nach Ende der Demonstration noch einen spontanen Zug zum Schlossplatz zu unternehmen.

In Karlsruhe hatten sich am Freitagabend rund 400 Menschen für eine Palästina-Kundgebung versammelt, die nach Angaben der Polizei ebenfalls ruhig verlaufen war. In Mannheim war eine für Samstag geplante Demonstration verboten worden. Die Stadt hatte zuvor befürchtet, dass von den Demonstranten Straftaten ausgehen könnten.

(dpa)