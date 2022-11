Maschinenbau verzeichnet erneut Auftragsrückgang

Der Ukraine-Krieg und die hohen Energiepreise sorgen bei den Maschinenbauern im Südwesten im September erneut für einen Rückgang beim Auftragseingang.

Insgesamt stand ein Minus von drei Prozent in den Büchern, wie der Landesverband des VDMA am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Die Nicht-Euro-Länder sorgten derzeit für wichtige Impulse, könnten allerdings nicht verhindern, dass die Auftragseingänge zum sechsten Mal in Folge im Minus seien. Außerdem belasteten die Inflation und ein deutlich schwächeres Wachstum in China derzeit den Ausblick der Branche.

Das Inland verfehlte im September beim Auftragseingang sein Vorjahresergebnis um zwölf Prozent, während die Auslandsorders mit einem Prozent leicht im Plus lagen, wie der Verband mitteilte. "Wie bereits im Vormonat August waren es die Nicht-Euro-Länder mit einem Wachstum von acht Prozent, die hier für Impulse sorgten." Die Euro-Partnerländer verfehlten ihr Vorjahresergebnis um elf Prozent.

(dpa)