Hakenkreuze an jüdischem Museum: Junge unter Verdacht

Ein Zwölfjähriger soll mit einem Feuerzeug zwei Hakenkreuze auf die Tür des jüdischen Museum in Gailingen (Kreis Konstanz) gebrannt haben.

Die Holztür wurde an der Oberfläche beschädigt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten. Die Kriminalpolizei ermittle. Der Junge zündete demnach auch einen Aushang am Haupteingang an. Außerdem soll er mit seinen vier Begleitern Papier aus einer Mülltonne in Brand gesetzt und es in einen Lichtschacht im hinteren Bereich des Museums geworfen haben. Glücklicherweise kam es am Donnerstagabend zu keinem Brand. Die Ermittler schätzen den Sachschaden auf rund 2000 Euro.

(dpa)