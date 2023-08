Mann bei Raub schwer verletzt: Festnahme

Die Polizei hat einen 34 Jahre alten Mann festgenommen, der einen 67-Jährigen in einer Bank verprügelt und ausgeraubt haben soll.

Nachdem der 67 Jahre alte Mann am Sonntag in Konstanz in die Bankfiliale eingetreten war, kam es zunächst zu einer verbalen, dann zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Der 67-Jährige ging zu Boden und wurde mehrfach getreten.

Der 34-Jährige forderte den Angaben nach unter Androhung weiterer Gewalt Geld vom Opfer. Der mutmaßliche Täter verließ die Bankfiliale mit mehreren hundert Euro Bargeld. Der 67 Jahre alte Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Der Beschuldigte hatte in der Filiale sein Lager aufgeschlagen, er hat laut Polizeiangaben vom Montag keinen festen Wohnsitz. Die Polizei machte den Beschuldigten in einer anderen Bankfiliale im Konstanzer Stadtgebiet ausfindig und nahm ihn mit aufs Revier. Am Montag wurde er dem Haftrichter vorgeführt. Ihm wird räuberische Erpressung vorgeworfen.

(dpa)