Mann läuft mit Waffen aus seiner Wohnung

Offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand soll ein 37-Jähriger herumgeschrien und mit Waffen umhergelaufen sein. Die Polizei war mit starken Kräften im Einsatz.

Die Polizei hat am Montagmittag einen Mann auf der Insel Reichenau festgenommen und Waffen sichergestellt. Laut Mitteilung befand sich der 37-Jährige offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand. So habe der Mann wirr herumgeschrien und sei mit verschiedenen Langwaffen aus seiner Wohnung heraus- und wieder hineingelaufen.

Zu den Hintergründen konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Der Mann ließ sich demnach widerstandslos festnehmen. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung seien diverse Waffen sichergestellt worden. Die Beamten seien mit starken Kräften vor Ort gewesen.

(dpa)