Mann nach Aufenthalt am See vermisst

Ein Mann wird seit seinem Aufenthalt am Mindelsee in Radolfzell am Bodensee (Kreis Konstanz) vermisst.

Der 69-Jährige hatte sich alleine an das Gewässer begeben, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Donnerstag sagte. Als der Mann nicht zurückkehrte, fuhr seine Ehefrau demnach zum See. Vor Ort konnte sie ihn nicht finden und verständigte die Rettungskräfte.

Am Ufer sei lediglich das Handtuch des Mannes gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher. Einsatzkräfte von Feuerwehr, DLRG und Polizei seien mit Hubschraubern, Tauchern und mehreren Booten ausgerückt. Zum Einsatz am See kamen auch Wärmebildkameras, Drohnen, ein Wasserspürhund und Sonargeräte. Die Suche wurde am Mittwochabend nach vier Stunden beendet und am Donnerstagmorgen wieder aufgenommen, wie der Polizeisprecher sagte. Rettungsdienst und Notfallseelsorge betreuten Angehörige des Vermissten.

(dpa)