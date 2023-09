Seniorin stirbt nach Bad im Güttinger See

Eine im Wasser treibende Seniorin ist von Badegästen aus dem Güttinger See bei Radolfzell (Kreis Konstanz) gezogen worden und am Tag darauf im Krankenhaus gestorben.

Die Badegäste waren zu der leblosen 72-Jährigen geschwommen, hatten sie an Land gebracht und Reanimationsmaßnahmen durchgeführt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Rettungskräfte brachten sie nach dem Vorfall am Dienstag ins Krankenhaus, wo sie am Mittwoch starb. Die genaue Todesursache war zunächst unklar.

(dpa)