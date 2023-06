Unterwasserwelt Sea Life eröffnet nach Sanierung wieder

Eine beliebte Bodensee-Attraktion ist ab Mittwoch wieder offen für Besucher: Das Sea Life in Konstanz eröffnet wieder. Das Großaquarium musste saniert werden. Doch nicht nur die Technik ist neu.

Nach neunmonatiger Bauphase öffnet das Sea Life in Konstanz an diesem Mittwoch wieder. Das Großaquarium wurde saniert und zum Teil neu gestaltet, wie die Verantwortlichen am Dienstag mitteilten. Nach kleinen Verzögerungen während der Bauphase erstrahle die Unterwasserwelt in neuem Glanz. Eingezogen sei etwa ein neues Entdeckerbecken und die Themenwelt "Meer bei Nacht". Zu sehen seien farbenfrohe Korallen, Rochen, Haie und viele andere Riffbewohner. "Wir sind stolz auf das Ergebnis und freuen uns auf jede und jeden Einzelnen, der in den nächsten Monaten zu uns kommen wird", erklärte Aquarium-Managerin Sonja Rüdinger.

Auch die Technik sei erneuert worden, um eine höhere Energieeffizienz zu erreichen, hieß es. "Es fühlt sich an, wie ein ganz neues Aquarium", erklärte Sea-Life-Kurator David Garcia. Zehn Tonnen Stahl und 70 Kubikmeter Beton seien unter anderem verbaut worden. Nicht alles sei glatt gelaufen, Lieferverzögerungen hätten die Sanierung in die Länge gezogen.

Das Schönste an der Wiedereröffnung sei die Rückkehr der Fische und anderer Tiere in Konstanz, so Garcia. Sie seien vermisst worden. "Pinguine, Rochen, Haie, Piranhas, Seepferdchen und alle weiteren Bewohner haben sich gut wieder in ihrem Zuhause eingelebt."

(dpa)