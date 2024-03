Weiße Flotte feiert 200 Jahre Bodensee-Schifffahrt

Vor allem Touristen erkunden den Bodensee auf den Schiffen der Weißen Flotte. In der neuen Saison soll auch ein besonderes Jubiläum gefeiert werden.

Die Weiße Flotte auf dem Bodensee startet mit einem besonderen Jubiläum in die neue Saison. 200 Jahre Fahrgastschifffahrt sollen mit diversen Aktionstagen gefeiert werden, wie die Vereinigten Schifffahrtsunternehmen für den Bodensee und Rhein (VSU) am Montag in Konstanz mitteilten. Ab Karfreitag seien die Schiffe der Flotte wieder unterwegs. In den Wintermonaten seien sie fit gemacht worden für die neue Saison.

Mit dem vergangenen Jahr zeigten sich die Schifffahrtsunternehmen zufrieden. Rund 3,3 Millionen Fahrgäste sein an Bord der Ausflugsdampfer begrüßt worden. Das sei ein Anstieg der Fahrgastzahlen um 6,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie habe man nach wie vor zu kämpfen. Auch das Wetter sei nicht optimal gewesen.

Das 200-Jahr-Jubiläum in der neuen Saison stimme aber optimistisch, so die Schifffahrtsunternehmen weiter. Die Fahrgäste dürfen sich auf Vergünstigungen freuen. Und auch die Flottensternfahrt, bei der am 27. April Schiffe aus Deutschland, Österreich und der Schweiz auf dem Bodensee einen Stern bilden, sei dem Jubiläum gewidmet. Ziel der Formation ist in diesem Jahr die See vor Meersburg.

Vor rund 200 Jahren war der VSU zufolge der erste Passagierdampfer auf der Strecke zwischen Friedrichshafen und der Schweiz unterwegs. Eine Briefmarke der schweizerischen Post erinnert an das Jubiläum.

Bis Mitte Oktober sollen die Schiffe der Weißen Flotte nach einem festen Linienplan fahren - zum Beispiel von Schaffhausen bis Kreuzlingen oder von Lindau nach Romanshorn. Ihren Namen haben sich wegen der weißen Farbe.

(dpa)