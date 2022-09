Aufsichtsrat des VfB Stuttgart wieder komplett

Die Fußball-AG des Bundesligisten VfB Stuttgart hat vier neue Mitglieder für den Aufsichtsrat berufen. Das Kontrollgremium des Bundesligisten ist damit wieder komplett.

Der Aufsichtsrat des VfB Stuttgart ist mit künftig neun Mitgliedern wieder komplett. Die Hauptversammlung der Fußball-AG habe am Mittwoch vier neue Mitglieder in das Kontrollgremium berufen, teilte der Bundesligist mit. Der frühere Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden Claus Vogt, Bertram Sugg, gehört nicht mehr dazu. Sugg hatte sein Amt kürzlich laut Medienberichten mit der Begründung niedergelegt, ihm sei von Vogt das Vertrauen entzogen worden. Dennoch wollte Sugg eigentlich einfaches Mitglied des Aufsichtsrats bleiben. Nicht mehr dabei ist auch Kärcher-Chef Hartmut Jenner.

Neu dazu gehört die frühere Bundestagsabgeordnete sowie ehemalige baden-württembergische Umwelt- und Verkehrsministerin Tanja Gönner, die von November an Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) sein wird. Außerdem wurden die Unternehmer Alexander Kläger (SAP), Beate Beck-Deharde (beck packautomaten) und Tobias Röschl (Jako) berufen.

Wie bisher gehören dem Gremium neben Vereinspräsident Vogt auch der VfB-Vizepräsident Rainer Adrion, Präsidiumsmitglied Christian Riethmüller sowie Franz Reiner und Peter Schymon als Vertreter der Daimler AG an. Der neue Stellvertreter von Vogt soll in Kürze in der konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrats gewählt werden.

