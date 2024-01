Autofahrer stößt gegen Bäume und stirbt

Ein Autofahrer ist bei Maselheim (Kreis Biberach) mit seinem Wagen gegen zwei Bäume geprallt und gestorben.

Der 62-Jährige erlag seinen Verletzungen am Dienstag noch am Unfallort, wie die Polizei mitteilte. Demnach war er in einer Kurve von der Straße abgekommen. Nach Angaben einer Zeugin fuhr der Wagen mit hoher Geschwindigkeit und geriet kurzzeitig in den Grünstreifen,. Von dort kam das Auto zurück auf die Straße und setzte die Fahrt fort. Nachdem sie den Wagen aus den Augen verloren hatte, sah sie das verunfallte Auto kurz darauf im Wald und rief die Rettungskräfte.

(dpa)