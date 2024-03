Unfall beim Überholen: Motorradfahrerin stirbt

Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto im Kreis Biberach ist eine Motorradfahrerin ums Leben gekommen.

Die 29-Jährige hatte den Wagen am Samstagmittag anscheinend beim Überholen übersehen, wie die Polizei mitteilte. Obwohl die 84 Jahre alte Autofahrerin noch auszuweichen versuchte, kam es zur Kollision. Dabei wurde die Motorradfahrerin auf einen angrenzenden Grünstreifen geschleudert. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Die Autofahrerin wurde bei dem Unfall am Samstagmittag schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus.

(dpa)