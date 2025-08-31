Icon Menü
Kreis Böblingen: Autokollision bei Stau auf A8: Sechs Verletzte

Kreis Böblingen

Autokollision bei Stau auf A8: Sechs Verletzte

Ein Auto hält wegen eines Staus auf der Autobahn bei Leonberg an. Von hinten fährt ein Autofahrer heran und bremst nicht rechtzeitig.
    Alle Schwerverletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)
    Alle Schwerverletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa

    Auf der Autobahn 8 bei Leonberg (Kreis Böblingen) sind zwei Autos zusammengestoßen und sechs Menschen verletzt worden. Ein 20 Jahre alter Autofahrer sei am Samstag mit seinem Wagen auf ein Auto aufgefahren, das wegen eines Staus zum Stillstand gekommen war, teilte die Polizei mit. Demnach soll der 20-Jährige unachtsam gewesen sein.

    In seinem Wagen saßen vier Insassen. Je zwei von ihnen wurden schwer und leicht verletzt. Im anderen Wagen saßen ein 26-Jähriger am Steuer und ein 62-Jähriger auf dem Beifahrersitz. Sie erlitten laut Polizei beide schwere Verletzungen. Alle Schwerverletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit.

