Autofahrer baut betrunken Unfall: Seniorin schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß mit dem Wagen eines betrunkenen Autofahrers auf einer Landstraße im Kreis Esslingen ist eine 81-Jährige schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, kam der Mann am Freitagnachmittag bei Beuren in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal gegen den Wagen der Frau.

Den Angaben nach soll der 33-Jährige einen Atemalkoholwert von mehr als zwei Promille gehabt haben und musste daher eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. Er selbst habe sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zugezogen.

(dpa)