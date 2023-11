Brände in Reichenbach: Polizei geht von Brandstiftung aus

Unbekannte sollen in Reichenbach an der Fils (Kreis Esslingen) mehrere kleinere Brände gelegt haben.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, sollen seit Anfang September Mülltonnen, eine Hecke, zwei Gartenhütten, gelbe Säcke sowie Bretter an einer Scheune in Brand gesteckt worden sein.

Die Polizei zählt insgesamt sechs Fälle von mutmaßlicher Brandstiftung, bei denen ein Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Bereich entstanden ist. Einsatzkräfte der Feuerwehr oder Zeugen hätten die Brände jeweils löschen können - oder das Feuer ging von selbst aus. Vier Mal habe es in derselben Straße gebrannt, die anderen beiden Brandorte lagen nur wenige Fußminuten von dieser Straße entfernt. Die Ermittler gehen laut einem Polizeisprecher davon aus, dass zwischen den Bränden ein Zusammenhang besteht. Die Polizei ermittle wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung und sucht nach möglichen Zeugen.

(dpa)