Keine Hinweise auf Anschlagspläne nach Fund von Chemikalien

Nach dem Fund von größeren Mengen Chemikalien in einer Wohnung im Kreis Esslingen gibt es laut Polizei keine Hinweise auf mögliche Anschlagspläne des Verdächtigen.

Das Motiv des 62-Jährigen für den Kauf der Chemikalien sei noch undurchsichtig, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. Der Mann habe keinen beruflichen Bezug zu den Mitteln und verfüge auch nicht über das Wissen für den richtigen Umgang mit den Chemikalien.

Polizisten hatten am Mittwochabend nach einem Hinweis aus dem Handel auf eine verdächtige Bestellung die beiden Wohnorte des Mannes in Lorch (Ostalbkreis) und Köngen (Kreis Esslingen) durchsucht. In der Wohnung in Köngen fand die Polizei mehrere Kilogramm gefährliche Stoffe. Mit diesen habe man Sprengstoff herstellen können, sagte der Sprecher. Eine Spezialfirma transportierte die Chemikalien ab. Um was für Chemikalien es sich handelt und ob sich der Mann zu dem Fund bereits geäußert hat, wollte der Sprecher zunächst nicht sagen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

