Pfosten auf Gleise gelegt: S-Bahn evakuiert

Eine S-Bahn ist in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) über einen Metallpfosten auf den Gleisen gefahren und anschließend evakuiert worden.

Im Zug waren etwa 150 Fahrgäste, verletzt wurde niemand, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen soll ein unbekannter Täter den Metallpfosten auf den Gleisen kurz vor dem Bahnhof Kirchheim unter Teck platziert haben.

Der Lokführer habe den Pfosten am Montag wohl nicht mehr rechtzeitig gesehen, so dass der Zug ihn überfahren habe. Die S-Bahn war danach nicht mehr fahrtüchtig. Weil sie bereits teilweise am Bahnsteig angekommen war, konnte ein Teil der Fahrgäste dort aussteigen. Jene aus dem hinteren Teil des Zugs brachten Feuerwehr und Polizei zum Bahnsteig. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen.

(dpa)